Wir leben in Krisenzeiten, heißt es derzeit oft. Und in der Regel auch zurecht. Aber an zumindest einem Unternehmen scheinen die Krisen vorbeizuziehen: NXP in Gratkorn. Der Halbleiterspezialist baut aus, hat bereits im vergangenen Jahr 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt - und plant 200 weitere in den kommenden Jahren. Aktueller Stand: knapp 700, dazu rund 120 Studierende.