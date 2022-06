"Für ein IT-Unternehmen wäre eine Schaufel und ein Helm unpassend - deshalb lassen wir den Bagger mittels Fernsteuerung fahren" - Markus Stäblein, Geschäftsführer der NXP Semiconductors Austria, eröffnete am Freitag offiziell, was in Gratkorn schon seit längerem für Vorfreude sorgt. Das IT-Unternehmen NXP baut aus, um 12 Millionen Euro, 4000 Quadratmeter mit Platz für 300 neue Mitarbeiter.