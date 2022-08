Kaum ein Handy, in dem nicht die Technologie von NXP steckt, elektronische Sicherheitssysteme, Technologien, die etwa Häuser zu automatisierten Smart Homes machen, Türen automatisch ent- und wieder verriegeln und vieles mehr. Das alles steht für das in Eindhoven (Niederlande) ansässige Unternehmen, das weltweit agiert – und in Gratkorn eine Zweigstelle mit 800 Mitarbeitern hat. Das soll sich bald ändern, es wird um 300 weitere Spezialisten aufgestockt.