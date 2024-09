Wechselhaftes Wetter mit einer Tendenz zu einer Verschlechterung sei das Beste für die Thermen, meint Gernot Deutsch, Geschäftsführer der Therme Bad Waltersdorf. Jahreszeitlich startet nun also die Hauptsaison der Thermen – doch dass sie erfolgreich wird, überlässt man in Bad Waltersdorf nicht dem Wetter. Heute – offiziell – begeht die Therme den Abschluss eines vierjährigen Investitionsprogrammes, im Zuge dessen insgesamt 23 Millionen Euro in eine Transformation gesteckt wurden.