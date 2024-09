Sie war den Sommer über im wahrsten Sinne des Wortes der Hotspot für zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland: Die „Vulkania“-Heilquelle im Rogner Bad Blumau hat im vergangenen Sommer einen Rekord-Zulauf verbuchen dürfen. Bis zu 3,5 Prozent mehr Gäste aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien sind in die Oststeiermark gepilgert, um in die zum Teil 37 Grad warme Quelle zu steigen. Ein Trend oder gutes Marketing? Direktorin Melanie Franke findet schnell eine Antwort: „Das Rogner Bad Blumau präsentiert sich im Sommer bunt, vielseitig und besonders erfrischend. Das ist der Trumpf unserer Therme“, so Franke.

Wassertemperaturen ohne Schwankungen

Das Gute liegt bekanntlich nah und viele flüchten in den Sommermonaten kurzerhand in eine fremde Welt, denn die Sehnsucht nach märchenhaften Wasserwelten sei im Sommer besonders hoch, berichtet die Thermen-Direktorin. Und hier möchte das Rogner-Bad in den Monaten Juni, Juli und August mit der Wasserqualität besonders punkten: „Man kann baden wie im Meer, bei Wassertemperaturen von jenen der Nordsee bis zu südseeähnlichen Eigenschaften findet jeder seine perfekte Badevoraussetzung“, so Franke. In der Hotelbelegung wurde der August übrigens zum gefragtesten Monat im ganzen Jahr, berichtet die Direktorin.

Melanie Franke: „Viele Menschen suchen im Sommer märchenhafte Wasserwelten und hier kommen sie in Bad Blumau auf ihre Kosten“ © Nunner PATRICK

Ein zusätzlicher Faktor ist jener der Gesundheit: Darauf setzt man im Rogner Bad Blumau genau so sehr, wie in der Heiltherme Bad Waltersdorf: „Thermen bieten konstante Wassertemperaturen ohne Schwankungen. Das ist das Beste für den Organismus. Außerdem wirken 36 Grad heiße Thermalbäder bei 37 Grad Außentemperaturen tatsächlich kühlend“, so Gernot Deutsch, Geschäftsführer der Heiltherme Bad Waltersdorf.

„Das Wichtigste im heißen Sommer ist die Kombination aus natürlichem Schatten, Platz, Essen und Trinken. Das sind die Trümpfe der Thermen“, erklärt sich Deutsch den Zustrom in den vergangenen Wochen. Einziger Wermuts-Tropfen: Die Heiltherme Bad Waltersdorf war nur im Juni geöffnet und hatte im Juli und August wegen Umbauarbeiten geschlossen. „Zwar schaffen wir es nicht, diese fehlenden Buchungen im Herbst aufzuholen, dafür sind wir für die kommende Zeit gerüstet“, so Deutsch. Aufgesperrt wird das Resort wieder am 18. September.

Gernot Deutsch von der Heiltherme Bad Waltersdorf © Archiv

Den Sommer als Erfolgs-Garant verbucht auch die Therme Loipersdorf, die in den Monaten Juni, Juli und August besonders auf vergünstigte Familienpreise inklusive Animation setzt. Rutschenturm und Indoorspielpark sorgen im Sommer immer für volles Haus, berichtet Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini. Eine neue Poolbar eröffnet übrigens am 20. September.

Auch Sauna wird gebucht

Doris Salchinger, Geschäftsführerin von der Parktherme Bad Radkersburg, berichtet ebenso von einer „traditionell immer starken Nachfrage in den Sommermonaten“ und einem Wachstum in den vergangenen Jahren in diesem Zeitraum. Insbesondere seien die Ferienmonate eine auslastungsstarke Zeit, die Parktherme bietet über den Sommer hinweg ja auch ein Kinderprogramm an.

Geschäftsführerin Doris Salchinger zeigt sich erfreut darüber, dass immer mehr Menschen die Therme auch im Sommer für sich entdecken © Parktherme Bad Radkersburg / Klara Tischler

Neben der Wettersicherheit und der guten Badequalität schätzen die Gäste die steirische Gastfreundschaft und das Preis-Leistungs-Verhältnis, so Salchinger. Die Gäste würden viel an einem Ort gebündelt suchen, das Angebot könne die Parktherme gut abdecken: „Bei uns kann man in die Therme gehen, Radfahren, durch die Altstadt von Bad Radkersburg flanieren, man hat die Murauen und Wettersicherheit.“ Besonders interessant: „Man möchte meinen, im Sommer geht einzig das kühle Sportbecken gut, aber auch die Saune wird gebucht. Es ist die Mischung.“