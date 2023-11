Die Landesstatistik Kärnten veröffentlichte die aktuellen Tourismuszahlen für Oktober sowie die Bilanz für das Sommerhalbjahr 2023. Insgesamt verzeichnete der Kärntner Tourismus das Sommerhalbjahr im Vergleich zum Vorjahr bei den Nächtigungen ein Rückgang von 3,6 Prozent und bei den Ankünften ein Rückgang von 1,8 Prozent. „Der Sommer war für den Tourismus in vielen Bereichen eine große Herausforderung. Neben der Teuerung und den vermehrten Fernreisen zeigen sich vor allem die massiven Unwetter und die lange Schlechtwetterphase in Kärnten in der Bilanz“, sagt Tourismusreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner kündigt an, dass in den nächsten Jahren der zentrale Schwerpunkt auf einer verstärkten Internationalisierung der Herkunftsmärkte liegen werde, weil dort die Chance auf zukünftiges Wachstum bestehe. „Wir sehen, dass sich im Sommer 2023 der Heimmarkt wieder auf das Niveau der Jahre vor der Pandemie entwickelt hat. Den oft zitierten geliehenen Gästen aus den Coronajahren standen wieder alle Möglichkeiten für Reisen in den Süden wie ans Mittelmeer offen – und das haben sie auch genutzt“, sagt der Kärnten-Werbung-Chef.

Zuwachs Nebensaison

Positiv stimmen bereits die Oktoberzahlen. So konnten insgesamt 147.009 Ankünfte und 502.513 Übernachtungen erreicht werden. Damit verzeichnet Kärnten in der Nebensaison ein Plus von 1,4 Prozent bei den Ankünften und einen Zuwachs von 3,6 Prozent bei den Nächtigungen.