Vor neun Jahren hat Shirley Curry ihr erstes Video auf YouTube hochgeladen. Dabei hat sie das beliebte Videospiel „The Elder Scrolls V: Skyrim“ gespielt. Die heute 88-jährige Amerikanerin erlangte über die Jahre hinweg eine hohe Beliebtheit in der Gaming-Community. Nun hat sie angekündigt, mit Gaming-Videos aufzuhören.

„Es macht mir keinen Spaß mehr“

Auf YouTube hat die „Skyrim Oma“ vor einigen Tagen nun bekannt gegeben, dass sie keine Gaming-Videos mehr machen wird. „Es macht keinen Spaß, ich habe die Schnauze voll und es langweilt mich zu Tode. Also treffe ich jetzt die endgültige Entscheidung, dass ich keine weiteren Gaming-Videos machen und hochladen werde“, begründet sie ihre Entscheidung. Mit „Elder Scrolls“ wird sie aber auch weiterhin verbunden bleiben.

Alleine schon durch den Fakt, dass der Entwickler „Bethesda“ angekündigt hat, Curry in dem kommenden „Elder Scrolls VI“ als Charakter zu verewigen. Auch Fans von „Skyrim“ selbst haben der 88-Jährigen bereits die Ehre erwiesen und sie mithilfe einer Mod (eine von Hobbyentwicklern erstellte Veränderung bzw. Erweiterung eines bereits veröffentlichten Spiels) zu einer Begleiterin in „Skyrim“ gemacht. Damit kann man gemeinsam mit der „Skyrim Oma“ durch die Spielwelt laufen.

Videos wird es weiter geben

Ganz von YouTube will sich Curry aber nicht verabschieden. Die 88-Jährige hat angekündigt, nun mehr zu lesen, eventuell auch Bücher über „Skyrim“, und will sogar ihr eigenes Buch schreiben. All das will die Amerikanerin auch auf YouTube festhalten.