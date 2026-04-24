Die italienische Kartellbehörde hat Ermittlungen gegen den Thermomix-Hersteller Vorwerk aufgenommen. Dem deutschen Unternehmen würden mutmaßlich unlautere Geschäftspraktiken wegen der Abschaltung von Cloud-Diensten für seinen eingestellten Saugroboter Neato vorgeworfen, teilte die Behörde bereits am Donnerstag mit. Vorwerk habe die smarten Dienste des Roboters eingestellt und damit wesentliche Funktionen entfernt, was das Gerät praktisch unbrauchbar mache.

Die Untersuchung, die zwei italienische Tochtergesellschaften von Vorwerk betrifft, sei nach Beschwerden von Verbrauchern eröffnet worden. Die Wettbewerbshüter teilten ferner mit, mit Unterstützung der italienischen Finanzpolizei bereits am Mittwoch die Büros von Vorwerk Management und Vorwerk Italia durchsucht zu haben. Vorwerk teilte am späten Donnerstagabend mit, uneingeschränkt mit den Behörden zu kooperieren.

Bekannt ist Vorwerk vor allem dank seines Multifunktions-Kochgerät Thermomix. Die aktuellste Generation, der Thermomix TM7, verkaufte sich alleine zwischen der Einführung im Februar 2025 und Ende Dezember 2025 in Summe 860.000 Mal.