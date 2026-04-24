Eigentlich wäre Martin Fleischhacker bis September 2027 als Geschäftsführer der republikseigenen Wiener Zeitung bestellt gewesen. Aber bereits im Jänner kündigte er seinen baldigen Abgang an und jetzt wurde sein neuer Job offiziell: Er heuert als Finanzvorstand bei einem neuen Wirtschaftssender an, der 2027 in Österreich, Deutschland und der Schweiz erstmals auf Sendung gehen wird. Der Wahlsteirer Rusmir Nefic hat mit dem US-Sender CNBC das Projekt als Multimediaplattform (TV/Online) ins Leben gerufen, wir berichteten. Zu den Investoren zählt auch der Milliardär Alexander Schütz, Geschäftspartner von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der einst das rechtspopulistische Portal „Exxpress“ finanzierte.

Medienprojekt für deutschsprachigen Raum

Erste Details sind inzwischen durchgesickert: Fleischhacker soll den Strukturaufbau gestalten, in Wien wird das technische Headquarter für den neuen Sender und rund 45 Mitarbeiter sitzen (inklusive Produktion etc.), dazu kommen rund 20 bis 30 Journalisten, die die österreichischen Inhalte abdecken sollen. Fleischhacker spricht davon, dass es „ein einmaliges Angebot war, das hat super zusammengepasst, gleichzeitig gibt es einen klaren Faden im Aufbau, weg von einem Transformationsprojekt hin zu etwas völlig Neuem. Es ist wie ein Start-up; jeder muss überall angreifen.“

Dass der Rechnungshof die Wiener Zeitung aktuell prüft und es fehlerhafte Lohn- und Gehaltsverrechnungen für (Ex-)Mitarbeiter gegeben habe, stehe nicht im Zusammenhang mit seinem Abgang bei der Wiener Zeitung: „Es wird für mich keine Nachwehen geben“, sagt Fleischhacker.