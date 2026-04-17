Die Ölpreise haben am Freitagvormittag etwas nachgegeben. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 98,01 US-Dollar. Das waren 1,39 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 1,56 Prozent auf 93,21 Dollar.

„Wir sind sehr nahe dran an einem Abkommen“, sagte er Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er die noch bis Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern, sagte Trump. Unter dem starken wirtschaftlichen Druck durch die Blockade der Straße von Hormuz beraten unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien heute in Paris über eine mögliche Militärmission nach dem Iran-Krieg. Das Ziel ist die Erarbeitung eines „multinationalen Plans“ zur Sicherung der Meerenge.

„Angst trieb die Rally“

„Das vorherrschende Thema ist jetzt nicht Eskalation, sondern Stabilisierung“, sagte Priyanka Sachdeva, Senior Market Analyst beim Broker Phillip Nova Pte, der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Die Ölmärkte senden eine klare Botschaft: Angst trieb die Rally, Diplomatie treibt die Korrektur, und Unsicherheit wird die Volatilität in Zukunft bestimmen.“

Der Ölmarkt ist von dem Konflikt stark erschüttert worden. Die Kämpfe führten zu einem beispiellosen Angebotsschock, nachdem Teheran den Großteil des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz gestoppt und damit ein Fünftel der weltweiten Ölströme gestört hatte. Zuletzt verhängten die USA zudem eine eigene Seeblockade.