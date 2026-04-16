Die Preise sind im März im Schnitt um 3,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2026 stieg das durchschnittliche Preisniveau in Österreich um 1,2 Prozent. Die Teuerung war damit im März um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende März erwartet. Im Februar hatte die Inflation noch 2,2 Prozent betragen.

Der Anstieg um einen ganzen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat ist nahezu vollständig auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise im Zuge des Iran-Kriegs und der Blockade der Straße von Hormuz zurückzuführen. „Wichtigster Inflationstreiber blieben jedoch die überdurchschnittlich gestiegenen Preise für Dienstleistungen. Der Preisdruck bei Nahrungsmitteln ließ im März hingegen etwas nach“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Die Inflationstreiber im Detail: Die Preise für Verkehr stiegen im März durchschnittlich um 6,4 Prozent und wirken sich mit 0,87 Prozentpunkten auf die März-Inflation aus – viel stärker als im Februar. Sie erwiesen sich damit als bedeutendster Treiber der Inflation im Jahresvergleich. Ausschlaggebend dafür war der dynamische Anstieg der Treibstoffpreise um 17,5 Prozent, die im Februar noch um 5,1 Prozent zurückgegangen waren.

Die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria Manuela Lenk © APA / Helmut Fohringer

Teurere Gastro

Die Teuerung für Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen lag im März durchschnittlich bei 5,1 Prozent und blieb somit gleich hoch wie im Vormonat. Sie trugen 0,65 Prozentpunkte zur Inflation bei. Die Preise für Wohnung, Wasser, Strom sowie Gas und andere Brennstoffe stiegen durchschnittlich um 2,7 Prozent (Einfluss: +0,56 Prozentpunkte), merklich stärker als im Februar. Die Teuerung für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke fiel mit durchschnittlich plus 2,3 Prozent – ein Einfluss von 0,27 Prozentpunkten – etwas weniger kräftig aus als im Februar.

Günstiger wurden laut Statistik Austria im März etwa Butter (um 24,6 Prozent), E-Bikes (um 15,8 Prozent) und Strom (-8,3 Prozent).