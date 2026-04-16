Die NASA-Artemis-II-Mission ist nach zehn Tagen im Weltraum, der Näherung an den Mond und der weitesten Entfernung der bemannten Raumfahrt von der Erde erfolgreich zurückgekehrt. Drei Astronauten und eine Astronautin sind wieder sicher auf der Erde gelandet – und mit ihnen auch ein Stück Innovationskraft aus Kärnten. Infineon in Villach leistete zur Mondmission einen wichtigen Beitrag mit Galliumnitrid-Chips. Galliumnitrid (GaN) ermöglicht geringere Schaltverluste, höhere Leistungsdichte und höhere Schaltfrequenzen. Dadurch verkleinern sich Stromverluste und der Bedarf an Magnetik, das ermöglicht weitere Gewichtseinsparungen.

Extreme Bedingungen des Weltalls

Die strahlungsgehärteten Halbleiterlösungen von Infineon funktionierten auch unter extremen Bedingungen des Weltraums zuverlässig. „Von der kritischen Energieversorgung über Steuerungssysteme bis hin zur Datenkommunikation leisten strahlungsgehärtete Technologien von Infineon aus der IR HiRel (High Reliability)-Division einen wichtigen Beitrag zum elektronischen Rückgrat im Innern der Orion-Kapsel“, teilt Infineon mit.

Galliumnitrid-Wafer von Infineon © Infineon/kk

Kein Debüt für Infineon

Die Artemis-II-Mission ist kein Debüt für Infineon im Weltraum. Bereits in den 1970er-Jahren lieferten Vorgängerunternehmen Komponenten für die Raumfahrtprogramme der NASA und der ESA. Seitdem hat Infineon IR HiRel Hunderte von Weltraummissionen unterstützt, von Navigationssatelliten über die Internationale Raumstation (ISS) bis hin zum heutigen Artemis-Programm. Die Komponenten von Infineon haben eine größere Distanz zurückgelegt als jedes andere von Menschenhand geschaffene Objekt – mehr als 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt.

Neue Materialien

Die Anforderungen an Halbleiter im Weltraum sind enorm. Jenseits des schützenden Erdmagnetfeldes treffen hochenergetische Partikel ungehindert auf elektronische Bauteile und können diese dauerhaft beschädigen oder zerstören. Dabei setzt Infineon auch auf ganz neue Halbleitermaterialien wie Galliumnitrid in Weltraumanwendungen.