Signa-Gründer René Benko ist, wie die Kronen Zeitung berichtet, mit einer Haftbeschwerde beim Obersten Gerichtshof (OGH) abgeblitzt. Nach einer Beschwerde Benkos hatte das Oberlandesgericht (OLG) im Februar 2026 festgestellt, dass die U-Haft rechtmäßig ist, da dringender Tatverdacht sowie Tatbegehungsgefahr bestehe. Es attestierte Benko unter anderem eine „deutlich in der Wirtschaftskriminalität verwurzelte“ Persönlichkeit.

Persönliche Freiheit verletzt? Nein

Das hat Benko danach per Grundrechtsbeschwerde angefochten. Die Entscheidung verletze sein „Grundrecht auf persönliche Freiheit". Doch nun hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass das nicht der Fall ist. „René Benko wurde im Grundrecht auf persönliche Freiheit nicht verletzt. Die Grundrechtsbeschwerde wird abgewiesen“, heißt es in dem Urteil, das die „Kronen Zeitung“ zitiert.

Ende Jänner 2025 wurde Benko in Untersuchungshaft genommen. Ihm wird vorgeworfen, er habe Vermögen verschleiert und so seine Gläubiger geschädigt oder bei einer geplanten Kapitalerhöhung im Sommer 2023 ein Geldkarussell betrieben. Das heißt: betrügerische Krida oder schwerer Betrug. Benko bestreitet das. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.