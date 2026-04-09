Das Auto hat für die Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor einen hohen Stellenwert. Zwei Drittel können sich den Pkw nicht aus ihrem Alltag wegdenken und nutzen ihn sowohl beruflich als auch privat, wie die aktuelle Kfz-Studie vom Gallup Institut im Auftrag der Wiener Städtischen belegt. Für 30 Prozent aller Befragten hat es an Bedeutung gewonnen. Vor allem bei den jüngeren Menschen ist das Kfz wichtiger geworden. In der Altersgruppe der 17- bis 30-Jährigen ist das bei fast 50 Prozent der Fall. Besonders im ländlichen Raum ist das Auto für viele nicht wegzudenken und steht, wohl auch aufgrund der fehlenden öffentlichen Verkehrsmittel, für Unabhängigkeit und persönliche Freiheit.

Acht von zehn Österreichern sehen sich selbst als gute bzw. sehr gute Autofahrer. Vor allem Männer sind von ihren Fähigkeiten überzeugt. Allerdings scheint eine Lücke zwischen Eigenwahrnehmung und Realität zu klaffen. „Denn unsere Schadensstatistik belegt das nicht“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. Rund ein Fünftel fährt auf der Autobahn schneller als erlaubt. Vor allem die Generation der 30- bis 45-Jährigen drückt gerne aufs Tempo.

Verbrenner bleibt Nummer eins

Beim Autokauf haben Verbrennungsmotoren nach wie vor die Nase vorn. Hybride Autos holen mittlerweile auf. Nach ihrem nächsten Pkw-Kauf gefragt, plant ein Drittel einen Benziner zu kaufen, 28 Prozent tendieren zu einem Diesel und ein Viertel zu einem Hybridmotor. Allerdings könnte es durchaus sein, dass bei einer neuerlichen Befragung das Ergebnis ein anderes wäre. Denn die Studie wurde vor dem Beginn des Iran-Kriegs durchgeführt, wie Wendler betont.

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen © Wiener Städtische

Die digitale Vignette, die zur Gänze die klassische Klebevignette ersetzt, polarisiert stark. 49 Prozent der Befragten sehen darin eine Verbesserung, 51 Prozent lehnen die Umstellung ab. Vor allem junge Menschen begrüßen die digitale Vignette. „Ältere sehen das kritisch, als eine Art Zwangsdigitalisierung“, sagt Wendler. Auf deutlich mehr Zustimmung stoßen die neuen Pickerl-Intervalle, die nur noch alle zwei Jahre nötig sind. 70 Prozent begrüßen die Neuregelung – wohl auch aufgrund der Kostenersparnis. Vor allem bei Männern ist die Zustimmung mit 76 Prozent zur neuen Pickerl-Kontrolle groß.