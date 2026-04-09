Der mit Spannung erwartete Börsengang der Weltraumfirma SpaceX wird voraussichtlich mehrere Rekorde brechen. Mit erwarteten 75 Milliarden Dollar (64,9 Milliarden Euro) wird das Emissionsvolumen die bisherige Bestmarke von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um das Dreifache übertreffen. Die vorhergesagte Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar würde das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk aus dem Stand zu einem der weltweit zehn wertvollsten Börsenwerte machen.

Die Nachfrage nach SpaceX-Anteilen auf dem Graumarkt stellt alles andere in den Schatten, obwohl das Unternehmen als vergleichsweise teuer gilt. „Es gibt kaum vergleichbare börsennotierte Unternehmen, an denen man die Bewertung ausrichten könnte“, sagt Samuel Kerr, Aktienchef des Branchendienstes Mergermarket. Da SpaceX deutlich größer sei als die Konkurrenz und den Raumfahrtmarkt beherrsche, erwarte er deutliche Preisaufschläge zum Rest der Branche.

Tech-Milliardär Elon Musk © AP/Matt Rourke

Solide Geschäftsentwicklung

Portfoliomanager Daniel Hanson vom Vermögensverwalter Neuberger verweist auf eine solide Geschäftsentwicklung. „Die Raketenstarts und Starlink haben sich bewährt.“ Hinzu kämen die Wachstumschancen des KI-Entwicklers xAI, der neben dem Kurznachrichtendienst X ebenfalls zum Konzern gehört.

Starlink ist der weltweit größte Anbieter von Weltraumkommunikation mit mehr als 10.000 aktiven Satelliten und gut zehn Millionen Nutzern. Das profitable Geschäft steuert etwa 50 bis 80 Prozent zum Konzernumsatz bei. SpaceX absolvierte mit der wiederverwendbaren Rakete „Falcon 9“ im vergangenen Jahr 165 Weltraummissionen – ein Rekord. Das waren mehr Starts als bei sämtlichen anderen staatlichen und privaten Anbietern weltweit.

Riesiger operativer Gewinn

Die Weltraumfirma erwirtschaftete 2025 bei einem Gesamtumsatz zwischen 15 und 16 Mrd. Dollar einen operativen Gewinn von etwa 8 Mrd. Dollar. Die Wachstumsraten lagen in den vergangenen Jahren zwischen 50 und 100 Prozent. Da bisher keine durchschnittlichen Analystenprognosen für die weitere Entwicklung ermittelt werden, nutzt die Nachrichtenagentur Reuters diese Zahlen als Basis für ihre Berechnung der Bewertung.

Ausgehend von einer Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar läge der Aktienkurs beim 109-Fachen des operativen Gewinns je Aktie. Dies ist selbst für wachstumsstarke Unternehmen ein hoher Wert. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla, an dem Musk ebenfalls maßgeblich beteiligt ist, notieren beim 79-Fachen des Betriebsergebnisses. Bei den Titeln des Datenanalysespezialisten Palantir, deren Kurs sich in den vergangenen beiden Jahren wegen Hoffnungen auf einen Wachstumsschub durch Künstliche Intelligenz (KI) versechsfacht hat, liegt der Wert bei 75. Je höher das Verhältnis von Aktienkurs zu operativem Gewinn, desto schwieriger ist es für Unternehmen, die hoch gesteckten Wachstumserwartungen der Anleger zu erfüllen.

Erfolgsfaktor Starlink

„Starlink ist der einzige Grund, warum diese Bewertung vertretbar ist“, sagt Shay Boloor, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses Futurum Equities. Das Wachstum der Nutzerzahlen sei unglaublich. Hinzu kommt das weltweite mediale Interesse an SpaceX. Die Weltraumfirma gehöre auf der Handelsplattform Rainmaker durchgehend zu den meistgehandelten Werten, betont Greg Martin, Mitgründer dieses Marktplatzes für Anteile an Börsenaspiranten. „Die Nachfrage hat das Angebot fast immer übertroffen. Das galt sogar in Zeiten, in denen die Aktivität insgesamt eher verhalten war.“

Insidern zufolge will SpaceX bei dem Börsengang bis zu 30 Prozent der ausgegebenen Aktien für Kleinanleger reservieren. Dies ist dreimal mehr als üblich und wäre ebenfalls ein Rekord. Damit wolle das Unternehmen die Unterstützung dieser Investorengruppe würdigen.