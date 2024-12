Der Preiskonflikt zwischen der niederösterreichischen Molkerei NÖM und der Supermarktkette Spar dauert an. Man befinde sich weiter in Gesprächen, Ergebnis sei noch keines erzielt worden, teilte eine Spar-Sprecherin am Montag auf APA-Anfrage mit. Eine Einigung gab es unterdessen in den Preisverhandlungen zwischen Rewe (Adeg, Billa, Penny) und NÖM.

Man habe „hart diskutiert“, sich aber grundsätzlich geeinigt, sagte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. „Es sind nur kleine Themen noch offen.“

MGN rief Lieferstopp an Spar aus

Die Bauern der MGN Milchgenossenschaft Niederösterreich, Lieferanten und Miteigentümer der Molkerei NÖM, hatten im Oktober wegen stockender Verhandlungen um die Preise einen Lieferstopp für Milchprodukte an Spar ausgerufen, der in Bezug auf Produkte mit NÖM-Logo aufrecht ist. Für die Eigenmarke von Spar liefert die Molkerei weiter. Die Verhandlungen werden zwischen Spar und NÖM geführt.