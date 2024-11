„Könnte in Österreich Schule machen“, 29. 10.

Die Niederösterreichische Milchgenossenschaft (NÖM) bestreikt Spar, so könnte man das Ergebnis der Preisverhandlungen nennen. Dabei sind die Forderungen der Milchlieferanten, meiner Meinung nach, absolut nachvollziehbar. Die Argumentation von Spar ist zwar in der Sache richtig, aber fadenscheinig. Egal, ob bei den Milchprodukten oder beim Fleisch, die bäuerlichen Erzeugerpreise sind kaum kostendeckend, vom Verdienen weit weg. 0,49 Euro für einen Liter Milch oder 1,90 Euro für ein Kilogramm Schweinefleisch bekommt der Landwirt in Österreich. Erzeugt wird beste Qualität und dies nicht etwa in industriellen Großbetrieben, die bei uns aufgrund der geografischen Lage nicht möglich sind, im Vergleich zu Deutschland oder Niederlande, sondern in Familienbetrieben.

Die Landwirte kämpfen in diesem Streit um ein sicheres Überleben und Spar natürlich um die Konsumenten und Gewinn. Und genau bei diesen Konsumenten orte ich den Ursprung der Diskussion, es geht um Preise, die der Konsument nicht zu bezahlen bereit ist. Hier ist ein Realitätsverlust seitens der Käufer nicht zu übersehen. Ständig will der Kunde mehr Tierwohl, mehr faire Preise und illusorische Produktionsbedingungen, dies aber zum niedrigsten Preis.

Für mich ist es erschreckend, wie der Handel, das betrifft nicht nur Spar, sondern alle, durch gezielte Werbeaktionen mit hochqualitativen Lebensmitteln eine Scheinwelt der Verkaufspreise aufrechterhält und nun natürlich seine Nöte hat, Preiserhöhungen zu rechtfertigen. Dass der Konsument bereit ist, höhere Preise zu bezahlen, beweist für mich die Tatsache, dass für hochverarbeitete, industrielle Nahrungsmittel, vegane Trendprodukte und exotisches Obst problemlos das Geldbörserl aufgemacht wird und der Preis nicht das Kriterium ist. Warum der Konsument gerade beim hochwertigen, heimischen Lebensmittel sparen will, wird für mich ein Rätsel bleiben. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass es manche Menschen gibt, die hier wirklich auch sparen müssen.

Ernest Maier, Mooskirchen

Vorreiter

NÖM macht nun dem jahrzehntelangen Diktat der Handelsketten ein Ende. Die anderen Genossenschaften kennen nur eine Richtung der Berechnung – nämlich von oben herunter, und was übrig bleibt, bekommt der Bauer. Gratulation der Aktiengesellschaft, alle anderen sollten nachziehen.

Reinhard Gruber, Weißkirchen

Geldgier der Großen

In trauter Einheit mit den wenigen verbliebenen großen Lebensmittelkonzernen, die nahezu alle kleinen Konkurrenten zum Aufgeben gezwungen haben, sind diese nun dabei, diesen Weg in der Landwirtschaft, speziell im Milchbereich fortzusetzen. Trotz der jährlichen dreistelligen Millionengewinne will man jenen, die zu frühmorgendlicher Stunde dafür Sorge tragen, dass täglich die frische Milch in bester Qualität in den Regalen zur Verfügung steht, einige Cent, die für viele Bauern existenziell notwendig sind, nicht gönnen. Mit dem Argument, die Energiepreise und die Futtermittelpreise seien gesunken, wird Agrarpolitik über die Hintertür betrieben.

Wer in Österreich lässt sich sein Einkommen um bis zu 20 Prozent kürzen? Auch die Millionengewinne müssen vermehrt werden. Nur die Schwächsten in der Produktion werden von der Geldgier der Großen drangsaliert. Es gab keinen Aufschrei, als die Getränkehersteller ihre Preise im zweistelligen Prozentbereich erhöht haben. Hier haben sich die Starken auf die für beide Seiten beste Lösung geeinigt. Alles spricht von der Landwirtschaft, die erhalten werden soll. Diese Maßnahmen fördern genau das Gegenteil. Kein Landwirt schließt mutwillig seinen Betrieb. Schon gar nicht, wenn sein Einkommen im Vergleich zum Aufwand angemessen ist. Die Realität ist leider eine andere.

Eine Empfehlung an Spar: Baut weiter eure Verkaufspaläste auf die grüne Wiese, denn bald wird diese ohnehin nicht mehr von Landwirten bewirtschaftet und die Milch kann ebenso europaweit eingekauft werden. Liebe Konsumenten, betrachtet eine mögliche Preissteigerung von zehn Cent als Beitrag zum Landschaftsschutz.

Franz Sablatnig, Mittertrixen

Klimaschutz fordern

Ja, es braucht – wie die Landesrätin Schmiedtbauer meinte – einen gesamtgesellschaftlichen Wandel und es braucht praxistaugliche Maßnahmen für den Klimaschutz. Wahrscheinlich wird es auch Pflanzenschutz geben müssen. Was es vor allem aber braucht, ist wirklichen Klimaschutz und keinen Klimaschutz mit Hausverstand. Es braucht Klimaschutz auf wissenschaftlicher Basis. Klimaschutz, der Maßnahmen umsetzt. Maßnahmen, die vielleicht auch jetzt schmerzlich sind, aber die Möglichkeit geben, in der Zukunft wieder bessere Erträge zu erzielen und die Erderhitzung ein wenig in den Griff zu bekommen.

Gerade hier sind die Bauernvertreter gefordert, endlich Farbe zu bekennen. Hier ist die Landesrätin – als Vertreterin der Bauern – gefordert, Klimaschutz von der eigenen Partei zu fordern und keinen Ausbau von Autobahnen, denn die Bauern sind die Leidtragenden! Wissenschaft statt Hausverstand.

Klaus Höllbacher, Graz

Spannende Zukunft

In vielen Teilen der Welt regnet es mehr als normal um diese Jahreszeit. Das wurde von mutigen Meteorologen im Sommer vorausgesagt. Mutig deshalb, weil man das Wetter nicht Wochen im Voraus prognostizieren kann. Man kann aber mit physikalischem Wissen Tendenzen vorhersagen. Das haben diese Meteorologen gemacht. Sie haben die Meerestemperaturen gemessen und die waren die höchsten, seit es uns Menschen gibt. Im Herbst, wenn die Atmosphäre abkühlt, ist es ganz normal, dass warmes Meerwasser in großen Mengen verdunstet und viel Wasserdampf in die Atmosphäre pumpt. Dieses Wasser wird dann irgendwo abgeregnet. Da es heuer im Sommer viel wärmer war, ist es also logisch, dass es insgesamt mehr regnet. Für uns Bauern ist ein nasser Herbst grundsätzlich schlecht, da die Ernten schwerer einzubringen sind und unsere Bodenbearbeitung die Böden verdichtet, was auch die Ernte des nächsten Jahres beeinträchtigen kann. Leider ist das ein Muster, das in Zukunft immer öfter vorkommen wird, denn die Wassertemperaturen in den Meeren werden wahrscheinlich jedes Jahr weiter steigen. In Kombination mit einer Frühjahrs- und Sommertrockenzeit wird Bauer sein immer spannender, positiv ausgedrückt. Negativ gesagt, wird es eine Herausforderung, an der viele scheitern werden.

Jürgen Hutsteiner, Bauer, Steyr