Die Zahl der steirischen Milchbetriebe befindet sich im Rückgang: Von mehr als 4000 im Jahr 2020 ist ihre Anzahl auf 3631 zurückgegangen, seit 2010 hat sogar mehr als ein Drittel seine Stalltüren geschlossen. Regional macht sich diese Entwicklung etwa in der Breitenau bemerkbar: „Eigentlich waren wir relativ lange zu sechst, über die letzten Jahre haben aber die anderen aufgehört, bis am Ende nur noch wir alleine übrig waren“, erzählt Alexander Lehofer, der im Ortsteil Sankt Erhard nun als letzter Milchbauer in der Gemeinde tätig ist.