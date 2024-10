Wenn die Obersteirische Molkerei (kurz: OM) ihren Bäuerinnen und Bauern Mitteilungen zukommen lässt, werden diese meist bei der Milchabholung in der Milchkammer hinterlegt. Vergangene Woche ging ein neues Infoblatt auf diesem Weg bei den Milchlieferanten in den Bezirken Murtal, Murau und Bruck-Mürzzuschlag ein: „Neuer Milchgrundpreis ab 1.10.2024“ steht in der ersten Überschrift des Papiers. Vorstand und Aufsichtsrat haben demnach beschlossen, den Milchgrundpreis um 0,7 Cent auf 20,78 Cent pro Liter anzuheben. Diese Anhebung gelte für alle Milchsorten, also auch für Milch in Bio-Qualität.