Bei steigender Arbeitslosigkeit von guten Nachrichten zu sprechen, wäre verfehlt, aber AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig kann den Arbeitsmarktzahlen für November auch Positives abgewinnen: „Entgegen dem Trend bleibt Kärnten noch etwas verschont. Nichtsdestotrotz wirkt sich die schwache Konjunktur aus.“ Mit dem geringsten Zuwachs bei Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern um 5 Prozent liegt man deutlich unter dem Österreich-Schnitt (+8,9 %). 21.401 Personen sind es insgesamt, um 1014 mehr als im November 2023.

Als „ungewöhnlichen Lichtblick“ bezeichnet Wedenig die Bereiche Bau und Holz, wo die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 bzw. 2,6 Prozent zurückging: „Die Eintrübung hat sich in Kärnten nie so stark durchgeschlagen. Die Aufträge am Markt sind vorhanden.“ Allerdings sei der Ausblick auf das Frühjahr 2025 weniger positiv.

AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig © AMS/Knauder

Produktionsbetriebe betroffen, Sorge um Jugend

Deutlich ablesen ließen sich die Auswirkungen des Rezessionsjahrs allerdings im Bereich Metall und Elektro, wo das Arbeitslosenplus 23,1 Prozent beträgt sowie in technischen Berufen (+17,5 %). „Die Auftragsspitzen sind vorbei. Teils werden Schichten reduziert. Frappierend ist der Rückgang der offenen Stellen im Leasingbereich. Auf diesen entfallen knapp 1000 der rund 1200 Stellen, um die das verfügbare Angebot schrumpfte“, so Wedenig. Die Leiharbeiter-Situation spiegle wider, dass in der Industrie die Zeichen nicht auf Erholung stehen.

Stärker als in Restösterreich sei die Jugendarbeitslosigkeit angestiegen: Bei den Unter-25-Jährigen sind es plus 16,4 Prozent – in absoluten Zahlen mit 1768 fast jede zehnte arbeitslos gemeldete Person. „Bei Personalabbau ist jene Gruppe zuerst betroffen. Viele haben noch in guten Konjunkturzeiten angefangen“, schildert der AMS-Landesgeschäftsführer. Bemerkbar mache sich auch die Gruppe der Lehrabbrecher, die man mit Ausbildungsmaßnahmen schnell wieder in den Arbeitsmarkt integrieren wolle.

Erfreulich sei hingegen, wie bereits in den Vormonaten, die „marginale Zunahme“ der Altersarbeitslosigkeit (+1 %) sowie der leichte Rückgang bei den rund 2400 Langzeitarbeitslosen (-1,7 %). Der einzige Bezirk mit rückläufigen Zahlen ist Spittal an der Drau mit minus 2,5 Prozent. Dort hätten sich Fremdenverkehr und Handel positiv entwickelt. Kärntenweit steigt die Arbeitslosenquote laut einer ersten Schätzung um 0,3 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent.