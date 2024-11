Exakt 19.884 Menschen stehen in Kärnten derzeit ohne Beschäftigung da – eine Steigerung um 1365 Personen oder 7,4 Prozent gegenüber Oktober 2023. 3327 Frauen und Männer sind in Schulungsmaßnahmen. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,9 Prozent.

Traurig, aber wahr: Die Arbeitslosigkeit steigt in Kärnten bei den Jungen ebenso wie bei den Älteren. Bei den jungen Menschen unter 25 Jahren nahm die Arbeitslosigkeit um 20 Prozent auf 1718 Personen zu. Bei den Älteren über 50 stieg die Arbeitslosigkeit um vier Prozent auf 6261 Personen. Die Langzeitarbeitslosigkeit nimmt etwas ab, sie sank in Kärnten um 1,4 Prozent.

Weniger Jobs und Lehrstellen

Gleichzeitig sind in Kärnten weniger Jobs zu haben. Die Zahl der offenen Stellen ging um 15 Prozent auf 5474 zurück. Auch sind weniger Lehrstellen verfügbar: Es sind nur 708 - ein Rückgang von fast acht Prozent. Die Lehrstellensuchenden hingegen sind mehr geworden. Aktuell sind es 391 - eine Zunahme von zehn Prozent.

In diesen Branchen nimmt die Arbeitslosigkeit in Kärnten zu: Metall- und Elektroberufe (26 Prozent), Büroberufe (zehn Prozent), technische Berufe (22 Prozent), Gesundheit (zwei Prozent), Tourismus (sechs Prozent), Handel (acht Prozent), Hilfsberufe (vier Prozent), Reinigung (fünf Prozent). Nur am Bau (sieben Prozent) und in der Holzbranche (knapp drei Prozent) geht die Arbeitslosigkeit in Kärnten zurück. Nach Bezirken gerechnet, nahm die Arbeitslosigkeit am stärksten in St. Veit und Wolfsberg zu - um jeweils elf Prozent.