Astrid Steharnig-Staudinger, aus dem Kärntner Neuhaus/Suha stammende Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW), beschäftigt sich konsequent jeden Tag zehn Minuten mit Künstlicher Intelligenz (KI). Auch aus einem simplen Grund: „Wenn sich das Management nicht mit KI beschäftigt, warum sollen es dann die Mitarbeiter tun?“ In der ÖW setze man KI bereits in allen Bereichen, von der Buchhaltung bis zum Marketing, ein, mit einer KI-Strategie im Hintergrund.

„Kinderkrankheiten“ behoben

Beispielsweise den „Österreich Concierge“, ein KI-Chatbot, der das herkömmliche Telefonservice ersetzt. Die „Kinderkrankheiten“ zum Start vor einem Jahr seien behoben, der Chatbot greift auf Unmengen an Daten zurück und lernt kontinuierlich aus den Gästeanfragen. Die KI kommt auch in der Contenterstellung zum Einsatz. Bei Texten, aber auch in der Gestaltung von Bildern. Wenngleich Steharnig-Staudinger betont, das „Echte“, Unverfälschte bleibe in einer Branche, die von Emotionen und Gästekontakten lebt, unersetzbar. In einer KI-Challenge beschäftigten sich Hunderte Teilnehmer 30 Tage lang täglich mit KI-Tools. Etwa mit den mächtigen Möglichkeiten von Übersetzungs-Tools, auch im Rahmen von Live-Präsentationen.

Das „Climate Change Cockpit“ ist noch nicht im Echtbetrieb. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Forschungsförderungsgesellschaft FFG entwickelt. Den Verantwortlichen in den Tourismusregionen werden die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels anhand eines digitalen Zwillings vor Augen geführt. Datengestützt werden Handlungsoptionen eröffnet.

Der AI Concierge berät Gäste, das Service ersetzt telefonische Beratung © Öw/kk

Avatar mit Emotionen und Dialekt

Beim Blick in die – nähere – Zukunft eröffnen sich bemerkenswerte Aussichten: Etwa ein Avatar, der sich mit dem Anwender im Dialekt durchaus menschlich-emotional unterhält. „KI-Agents“ wiederum könnten die Reiseplanung revolutionieren: Die KI plant dann nach Vorgaben die komplette Reise, bucht Hotels, reserviert Restaurants und Theater und wickelt den Zahlungsvorgang ab. „Teilweise gibt es das schon, das ist gar nicht so weit weg“, sagt Steharnig-Staudinger. Solche Tools würden die gesamte Reiseplanung massiv verändern und hätten wohl auch Auswirkungen auf Buchungsportale: „KI wird unser Reiseverhalten ändern“, ist die ÖW-Chefin überzeugt.

„Sind in einer Vorreiterrolle“

Sie sieht Österreich in einer Vorreiterrolle, man sichere sich heute Vorteile im Vergleich zu Wettbewerbern: „Österreich ist hier an vorderster Stelle.“ Dass mit der KI Jobs massenhaft wegfallen würden, glaubt sie nicht. „Es werden vielmehr neue Jobs entstehen.“ Jeder solle sich sich damit auseinandersetzen. Denn es sei „ein Wahnsinn, was sich in einem Jahr getan hat.“

Ein weiterer Trend sei etwa „Seamless Mobility“, nahtlose Übergänge von einem Transportmittel zum anderen durch digitale Vernetzung. Mit den Daten, die dann bereitstehen würden, könnten etwa Touristenströme entzerrt, Zahlungsvorgänge vereinfacht oder lange Schlangen, etwa beim Check-in, vermieden werden. Erlebnisse vor Ort könnten zusätzlich angereichert werden. Angst vor KI sei jedenfalls nicht angebracht, betont Steharnig-Staudinger: „Wir sollten die Technologie umarmen.“ Manchmal, resümiert sie, „passieren der KI zwar Hoppalas, aber wir befinden uns jetzt in einer aufregenden Lernphase.“

„Extreme Steigerungsraten“

Die KI beschäftigt die Tourismusorganisation der Republik als Dauer- und Langzeitprojekt, die kommende Wintersaison steht hingegen unmittelbar vor der Tür. Die Nachfrage nach Wintersport in Österreich sei noch größer als im Vorjahr, sowohl in den klassischen Herkunftsmärkten auch auch aus Ländern, die zuvor nicht so am Radar präsent waren, sagt Steharnig-Staudinger. Etwa die USA, Südostasien mit Taiwan und China („Hier sehen wir extreme Steigerungsraten“), aber auch die arabischen Märkte. Die schwache wirtschaftliche Lage – Stichwort: hartnäckige Rezession und Insolvenzwelle – spiegle sich in den erwarteten Zahlen für den Winter gar nicht wider. „Urlaub ist noch immer das höchste Konsumgut“, analysiert Steharnig-Staudinger. Der touristische Umsatz in einem Winterhalbjahr sei bereits etwas höher als im Sommer, in der kalten Jahreszeit sei Österreich europäischer Marktführer

Das kommende Jahr will die Tourismuswerbung Österreich mehr als bisher als nachhaltige Ganzjahresdestination forcieren. Kritik, insbesondere am energieintensiven Wintertourismus, weist Steharnig-Staudinger zurück: „Das Bashing ist ungerecht, gerade im Winter wird sehr viel getan, um den Energieverbrauch weiter zu senken.“ Ein Höhepunkt in diesem Winter sei die Alpine Ski-WM im Salzburger Saalbach-Hinterglemm im Februar, die man intensiv nutzen wolle, um die Qualitäten des „Winterstandorts Österreich“ zu kommunizieren. Profitieren von der Heim-WM sollen auch die Steiermark und Kärnten, die jeweilen Landestourismusorganisationen seien vor Ort präsent.