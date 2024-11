Ein 27-Jähriger, der in Großbritannien mit Künstlicher Intelligenz generierte Fotos verkauft, die Kindesmissbrauch zeigen. Spanische Teenager, die mit einer Deepfake-Software Nacktfotos gleichaltriger Mädchen erstellen. Ein Mann in Kalifornien, der die Gesichter von Kinderstars in explizite Fotos einfügt. Schon diese drei aktuellen Fälle zeigen, wie der rasante Fortschritt bei Künstlicher Intelligenz auch eine Flut an illegalen Missbrauchsdarstellungen mit sich bringt.