Nach einem Behördenverfahren und dem Beschluss in der Regierungssitzung des Landes steht fest: Für das von der ECM Lithium AT GmbH eingereichte Projekt zum Abbau des für E-Auto-Batterien kritischen Rohstoffs ist keine UVP-Prüfung notwendig. „Die Feststellung nach Prüfung verschiedenster Sachverständiger, dass unser Lithiumprojekt auf der Weinebene keine UVP benötigt, hat zwar über ein Jahr lang gedauert, hat sich aber ausgezahlt“, kommentiert Dietrich Wanke, CEO des Projektwerbers sowie der European Lithium, die als Hauptaktionär hinter der Critical Metals steht. Letztere ist die Eigentümerin und notiert am Nasdaq.

Man sei bereits zuvor überaus zuversichtlich gewesen, denn bei dem Untertagebau handelt es sich „um die wohl schonendste Abbaumethode von Lithium“. Wanke spricht von einem Meilenstein für die heimische Gewinnung von Lithium: „Es wäre schön, wenn man angesichts der Rohstoffabhängigkeit Europas auch innerhalb der EU erkennt, dass Bergbau nicht per se schmutzig sein muss, sondern förderfähig sowie investitionswürdig und vor allem notwendig ist.“

Beschwerde angekündigt

Schon bevor der negative Feststellungsbescheid beschlossen wurde, kündigten hingegen der Naturschutzbeirat und seitens der Standortgemeinde Frantschach-St. Gertraud Bürgermeister Günther Vallant (SPÖ) an, diesen prüfen zu wollen. Sie haben vier Wochen Zeit, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht zu erheben.

Laut jetzigem Stand wäre die Montanbehörde für das wesentlichste, das bergrechtliche Verfahren zuständig. Wie European Lithium in einer Aussendung mitteilt, liege der Fokus des Projekts darauf, den Beginn des Abbaus zu finanzieren und die Genehmigung der Anlage und des Gewinnungsbetriebsplans weiterzubetreiben. Die Entscheidung, dass keine UVP durchzuführen ist, könne sich nun positiv auf die Finanzierung auswirken. Im Sommer bezifferte Wanke im Interview mit der Kleinen Zeitung den Finanzierungsbedarf mit 500 Millionen Dollar. „Trotz der positiven finalen Machbarkeitsstudie und zahlreicher Gespräche haben sich europäische Banken bisher hinsichtlich einer Finanzierung zurückhaltend gezeigt“, heißt es vom Unternehmen. Daher sei Critical Metals vorrangig auf der Suche nach US-Investoren.