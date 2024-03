Nach mehreren Anläufen gelang European Lithium, das seit Jahren im Lavanttal geplante Lithium-Abbauprojekt in den USA an die Börse zu bringen. Ende Februar wurde der Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq aufgenommen. Die Entscheidung darüber trafen die Aktionäre des SPAC-Unternehmens „Sizzle Acquisition Corp“. Wie das australische Explorations- und Erschließungsunternehmen in einer Aussendung mitteilte, werde die neu gegründete Gesellschaft Critical Metals Corp „die Errichtung und Inbetriebnahme des Lithiumbergwerks in Frantschach-St. Gertraud im Bezirk Wolfsberg vorantreiben“.