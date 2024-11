Ende September hat das oberösterreichische Unternehmen Keba die insolvente EnerCharge aus Kötschach-Mauthen mit einem Standort in Oberlienz übernommen. Das Kärntner Unternehmen, das Schnelllader für Elektrofahrzeuge produziert, war Anfang Juli überraschend in die Pleite gerutscht. Durch die Übernahme konnte der Fortbestand der beiden Standorte gesichert werden, wobei von den rund 60 Mitarbeitern der Großteil in der Produktion in Oberlienz tätig ist, während in Kötschach Verwaltung und Entwicklung angesiedelt sind. Aufgrund der Größe der Keba-Gruppe, die weltweit knapp 30 Standorte hat und über 2000 Mitarbeiter beschäftigt, war eine kartellrechtliche Prüfung erforderlich. Diese ist nun ohne Einwände abgeschlossen.