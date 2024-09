Für den insolventen Ladetechnik-Hersteller EnerCharge aus Kötschach-Mauthen zeichnet sich eine Lösung für die Weiterführung des Betriebes ab. Der Verkaufsprozess befinde sich in der Endphase, sagt Insolvenzverwalter Klaus Haslinglehner. Das gesamte Unternehmen soll übernommen werden. Von den 97 Dienstnehmer zum Zeitpunkt der Insolvenz sind derzeit noch 57 beschäftigt, deren Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. „Mehrere nationale und internationale Unternehmen“ seien am Kauf interessiert. Die Due-Dilligence-Prüfung gehe derzeit in die finale Phase. Haslinglehner ist zuversichtlich, dass der Käufer für EnerCharge Mitte September feststeht und Ende September das Closing über die Bühne gehen kann.