Der Maschinenbauer und Automatisierungshersteller Keba mit 2000 Mitarbeitern ist bisher an 26 Standorten in 16 Ländern tätig. Nun kommen zwei weitere Niederlassungen dazu: Das oberösterreichische Unternehmen übernimmt die insolvente EnerCharge aus Kötschach Mauthen mit einem Standort in Oberlienz. Das Kärntner Unternehmen war Anfang Juli überraschend in die Pleite geschlittert, damals hatte es noch 97 Mitarbeiter.