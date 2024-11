Die massiv eingetrübte wirtschaftliche Lage ist im zweiten Rezessionsjahr bereits an vielen Indikatoren messbar. Kärnten und ganz Österreich verlieren international massiv an Wettbewerbsfähigkeit, die Lage verschlechtert sich in nahezu allen Bereichen. Das wird sich in den kommenden Monaten auch verstärkt auf dem bisher recht robusten Kärntner Arbeitsmarkt niederschlagen. Überproportional hoch fällt bereits der Anstieg der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen – plus 20 Prozent – aus. Der vor zwei Jahren noch heftig beklagte Arbeitskräftemangel weicht angesichts der Arbeitsplatzverluste dem Fachkräftemangel, der bestehen bleibt. Auch wegen des in Kärnten verschärften demografischen Wandels.