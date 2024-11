Demografie ist die Wissenschaft der Bevölkerung und ihrer Entwicklung. Kärntens demografisches Problem ist also folglich eines der – künftig schrumpfenden – Bevölkerung. Ob ein Land wächst, stagniert oder Einwohner verliert, lässt sich an drei Einflussfaktoren festmachen: Der Geburtenrate – die ist mit 7,4 Kindern je 1000 Einwohner extrem niedrig. Nicht nur, weil die Zahl der Kinder je Frau sinkt (2023 auf 1,33), sondern auch, weil die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter in Kärnten rapide abnimmt – seit 2013 um sieben Prozent. Kompensieren ließe sich dieser Mangel an Nachwuchs nur durch Zuwanderung – aus dem Ausland und innerösterreichisch.