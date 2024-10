Erster Schritt zum Vermögen

Michael Koren, Vorstand Kärntner Sparkasse: Sparen führt zu Wohlstand. Ein großes Wort – aber wie ist dieser erreichbar bzw. abzusichern? Sparen ist der erste Schritt zur Vermögensbildung. Der Weltspartag, den die Sparkassen vor 99 Jahren ins Leben gerufen haben, zielt genau darauf ab. Wer eine höhere Rendite erzielen möchte, kommt aber an alternativen Anlageformen (wie Wertpapiere) nicht vorbei. Hier ist eine gute Diversifikation wichtig, um das Risiko durch diese breite Streuung zu minimieren. Auch muss man eine gewisse Schwankungsbreite akzeptieren. Unser Ansatz ist „Financial Health – der Mensch im Mittelpunkt“. Auf Basis von Ertragserwartungen, Risikobereitschaft und Anlagehorizont erarbeiten wir eine individuell passende Veranlagungs- und Vorsorgelösung. Das Spektrum reicht dabei von ETFs, Fonds, Einzeltiteln und Vermögensverwaltungen bis hin zu Veranlagungsmöglichkeiten in Private Markets und Spezialfonds.

Nachhaltigkeit wird wichtiger

Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher RLB: Eine Sparquote von rund 10 Prozent bestätigt eindrucksvoll den anhaltenden Trend zum Sparen. Der Weltspartag rückt wichtige Themen wie Altersvorsorge, Investitionen und eine gesunde Finanzplanung ins Rampenlicht. Mit der digitalen Transformation hat sich das Sparverhalten verändert. Besonders beliebt sind digitale Sparbücher – ideal für kurzfristige Ansparziele. Für eine langfristige Strategie ist ein Wertpapierdepot ratsam, während Fondssparen eine attraktive Ergänzung darstellt. Diversifizierung, Veranlagungshorizont und Nachhaltigkeit sind wesentliche Faktoren für die Entscheidungsfindung. Besonders der Nachhaltigkeit kommt bei Veranlagungen ein immer höherer Stellenwert zu. So werden die Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds nach ökologischen und sozialen Aspekten gemanagt. Tipp: Setzen Sie auf mehrere Standbeine. Sorgen Sie neben Fonds immer mit sehr sicheren Veranlagungen wie z. B. einem Sparbuch vor.

Aktienmärkte reagieren positiv

Daniela Barco, Vorständin Privatkunden, UniCredit Bank Austria: Sparen zählt laut unserer aktuellen Umfrage rund um den Weltspartag weiterhin zu den beliebtesten Anlageformen in Österreich. Gleichzeitig haben die Aktienmärkte auf die nun wieder sinkenden Leitzinsen der Notenbanken positiv reagiert, denn für Aktien sind sinkende Zinsen häufig von Vorteil. Rund um den Weltspartag kann man sich einerseits attraktive Sparzinsen sichern, für den langfristigen Vermögenserhalt führt jedoch trotz gewisser Risiken kaum ein Weg an Wertpapieren vorbei. Wir laden daher rund um den Weltspartag zu Beratungsterminen ein, um die Möglichkeiten für chancenreiche Veranlagungen zu besprechen. Insbesondere mit unserem Anlagepaket bieten wir einen speziellen Anlagemix, um schon ab einer Summe von 5.000 Euro zu veranlagen. Dabei werden 50 Prozent der Anlagesumme auf einem fix gebundenen Sparkonto mit 4 Prozent p.a. bei einer Laufzeit von 6 Monaten angespart und 50 Prozent längerfristig in verschiedene Wertpapiere ausgewählter Anlageprodukte veranlagt.

Längerfristig Zinsen sichern

Nikolaus Juhász, Vorstandschef BKS Bank: Sparer sollten sich jetzt längerfristig Zinsen durch den Abschluss von fix verzinsten Sparprodukten sichern, denn es ist davon auszugehen, dass die Zinsen weiter fallen werden. Wir bieten zahlreiche unterschiedliche Sparformen an und ich lade alle Interessierten ein, sich im Rahmen der Weltspartagswoche in unseren Filialen über die vielfältigen Möglichkeiten zu informieren. Wer jünger als 27 Jahre ist, kann von einer besonders attraktiven Sonderverzinsung profitieren: Bei einer Neueinlage von bis zu 10.000 Euro gibt es für 100 Tage 4% p.a. Zinsen. Anleger, die langfristig in Wertpapiere investieren möchten, sollten darüber hinaus auf eine ausgewogene Diversifikation achten. Das sichert auch in einem veränderten Zinsumfeld die besten Erfolgsaussichten, denn Risiken und Chancen lassen sich in unterschiedlichen Marktsegmenten besser nutzen. Verantwortungsvolle Qualitätsunternehmen mit stabilen Ergebnissen und soliden Geschäftsmodellen rücken dabei stärker in den Fokus. Nachhaltige Investitionen gewinnen an Attraktivität, da Unternehmen, die auf ESG-Kriterien setzen, widerstandsfähiger und langfristig profitabler sind.

Anlagestrategie überprüfen

Johannes Jelenik, Vorstand Volksbank Kärnten: In Zeiten sinkender Zinsen sind Alternativen zum Sparkonto gefragt. In der Volksbank Kärnten bieten wir aktuell Rentenpapiere an, um das derzeitige Zinsniveau langfristig zu sichern. Beliebt sind auch Kombisparprodukte, bei denen der Sparanteil momentan mit 4 Prozent verzinst wird, sowie monatliche Ansparpläne mit Investmentfonds, die ab 50 Euro möglich sind. Unabhängig von der Zinsentwicklung empfehlen wir unseren Kundinnen und Kunden, ihre Anlagestrategie regelmäßig zu überprüfen. So stellen wir sicher, dass diese weiter den finanziellen und persönlichen Zielen sowie aktuellen Marktbedingungen entspricht. Daher laden wir in der Volksbank Kärnten mindestens einmal jährlich zu einem ausführlichen Gespräch ein, um alle Parameter zu besprechen und gegebenenfalls zu optimieren. Mit einer gut durchdachten und diversifizierten Strategie können Anleger auch in Zeiten sinkender Zinsen erfolgreich sein.

„Unbedingt global diversifizieren“

Christian Jauk, CEO der Grawe-Bankengruppe: Der Weltspartag ist in Österreich aus Tradition in der Bevölkerung stark verankert. Die Gründungsväter des Weltspartages wollten damit das Sparen besonders fördern. Denn Sparen dient dem Schutz und der Vorsorge der Menschen und erfüllt eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion. Die aktuell hohe Sparquote zeigt das Bedürfnis nach Sicherheit auf. Neben dem klassischen Sparbuch nahm die Nachfrage nach Geld am Kapitalmarkt zu veranlagen stark zu. In Erwartung weiter fallender Zinsen, bieten sich neben Zinsprodukten wie beispielsweise KeSt-freier Wohnbauanleihen, auch Investmentfonds mit Aktien und Anleihen bester Bonität an. Aufgrund des schwierigen Marktumfeldes ist eine globale Diversifikation unbedingt zu empfehlen. Sie können mit monatlichen Sparplänen genauso investiert werden wie mit Einmalerlägen und bieten damit hohe Flexibilität. Der Weltspartag bietet immer besonders attraktive Angebote. Um die richtige Auswahl zur Erreichung der persönlichen Anlageziele zu treffen, empfehle ich ein umfassendes Beratungsgespräch.

Chancen für Sparer und Investoren

Mario Verdel, Vertriebsleiter Posojilnica: Die aktuelle Zinssenkung eröffnet neue Chancen für Sparer:innen und Investor:innen. Besonders interessant sind Onlinesparangebote, die Anleger:innen trotz niedriger Zinsen flexible und sichere Anlageoptionen bieten. Auch Anleihen mit solider Bonität rücken nun stärker in den Fokus und können als stabiler Baustein im Portfolio dienen. Für den langfristigen Vermögensaufbau bleiben Fonds eine attraktive Möglichkeit, da sie eine breite Streuung und risikosenkende Diversifikation bieten. ESG-konforme Fonds sind ideal für nachhaltige Anlagen, da sie ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen. Sparversicherungen bieten langfristige Sicherheit und garantierte Erträge, sollten aber individuell an die Bedürfnisse von Kund:innen angepasst werden. Eine persönliche Beratung bei der Posojilnica Bank ist entscheidend, um die passende und umfassende Anlagestrategie zu finden.

Selektiv und qualitätsorientiert

Philipp Boruta, Schoellerbank Direktor Graz: Die Zinsen sinken weiter, wenngleich auch nicht mehr so schnell wie erwartet. Die Zinssenkungen unterstreichen abermals die Bedeutung von langfristigen Wertpapierveranlagungen zum Kaufkrafterhalt. Aktuell zeigt sich in Summe ein attraktives Bild für Aktieninvestitionen: Sinkende Zinsen, eine inzwischen wieder moderatere Inflation und die nach wie vor robuste US-Wirtschaft wirken als klare positive Treiber auf die Börsen. Auch saisonale Trends dürften die Aktienmärkte in den letzten Monaten des Jahres 2024 begünstigen. Doch Optimismus darf nicht mit Sorglosigkeit verwechselt werden, es gibt auch Belastungsfaktoren: (Geo-)politische Unsicherheiten, volatile Währungsmärkte, der starke Goldpreis und nicht zuletzt die hohen Börsenbewertungen weniger Technologiewerte verunsichern die Märkte. Eine selektive und qualitätsorientierte Aktienauswahl ist nach wie vor die beste Möglichkeit für Anlegerinnen und Anleger, ihr Kapital langfristig zu vermehren.