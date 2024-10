Die Lavant ist eigentlich das beste Beispiel des Fließenden zwischen der Steiermark und Kärnten: Sie entspringt unterhalb des steirischen Zirbitzkogels in den Seetaler Alpen und mündet in Lavamünd in die Drau. Die Koralmbahn, die nächstes Jahr ihren Betrieb aufnimmt, bietet eine neuerliche Quelle der Vernetzung für das von internationalen Warenströmen bisher eher abgeschnittene Unterkärnten. Aber wie daraus schöpfen?

Auf einem Wirtschaftsforum zu dieser neuen „Area Süd“ genannten steirisch-kärntnerischen Region wurden Donnerstag Abend Strategien diskutiert und entwickelt. Es fand im Veranstaltungszentrum artBox in Frantschach/St. Gertraud statt, und soll laut den Veranstaltern Wirtschaftskammer und Raiffeisen ein wiederkehrendes Format sein - mit der Kleinen Zeitung als Kooperationspartner. „Denn wir wollen die Region aktiv mitgestalten“ - da sind sich Gerhard Oswald, Obmann der Wirtschaftskammer Wolfsberg, Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten, und Kleine Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann einig.

Netzwerke sind gefragt

Ökonom Christoph Schneider, seines Zeichens Geschäftsführer des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung, leitete die Chancen für den neuen Ballungsraum, der dann weit über eine Million Einwohner haben wird, ganz grundsätzlich her. „Alle zwei Sekunden werden zwei neue Menschen geboren. Die globale Wirtschaft wächst – da draußen ist also ein Markt, der bespielt bzw. beliefert werden will“, so der Universitätsprofessor in leicht englischem Akzent, er ist gebürtiger Kanadier.

Investitionen bei gleichzeitiger administrativer Entlastung seien Voraussetzung dafür. Weil sich globale (Wirtschafts-)mächte verschieben, seien Netzwerke gefragt. „Wenn man selber nicht groß genug ist, muss man sich groß machen.“

Durch die Demografie nimmt die Kärntner (Erwerbs-)bevölkerung ab. Schneider ortet bei der „demografischen Fitness dringenden Handlungsbedarf in Kärnten“ bzw. „schwere Voraussetzungen für den Kärntner Arbeitsmarkt“. „Ein Mangel ist vorprogrammiert“. Auch, weil man von Unterkärnten durch die Koralmbahn leichter in die Steiermark zum Arbeiten pendeln kann.

„Kleine profitieren mehr“

Einmal mehr bringt Schneider das Vergleichsbeispiel Öresundbrücke. Die weltweit längste Schrägseilbrücke für Straßen- und Eisenbahnverkehr verbindet seit dem Jahr 2000 die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden. „Durch die Brücke stiegen in der durch sie erschlossenen Öresund-Region sowohl Arbeitsproduktivität, als auch Innovationstätigkeit, Patentanmeldungen und Einkommen. Außerdem zogen mehr qualifizierte Arbeitskräfte hin.“ Bemerkenswert: Die kleinere Stadt Malmö - vergleichbar mit Unterkärnten - hat mehr profitiert als die größere Kopenhagen - vergleichbar mit Graz. Als gewiss gilt, dass auch die „Area Süd“ durch den Koralmtunnel ein Bevölkerungswachstum erleben wird. Schneider: „Der Koralmtunnel ist wie ein Dosenöffner für eine neue Zeit.“

Der geplante Technologiepark in St. Paul soll die Ansiedelung neuer, auch auswärtiger Unternehmen bestärken und angewandte Forschung betreiben. Was es dafür braucht, skizzierte am Wirtschaftsforum Lakesidepark-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht: nämlich nicht nur Betriebe und Start-ups, sondern auch Wohnungen, Kindergärten, Mittagessen. „Auch bei internationalen Schulen wird Kärnten nacharbeiten müssen, denn Softfacts sind genauso wichtig wie der Arbeitsplatz selbst“, so Lamprecht, der statt „Area Süd“ auch gerne von „Styrithia“ spricht.