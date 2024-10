Die Wietersdorfer Gruppe wächst um einen weiteren Wirtschaftszweig. War sie mit ihren fünf Geschäftsbereichen bislang im Umfeld der Bauindustrie tätig, setzt sie nun den ersten Schritt in Richtung Halbleiterindustrie: Das international tätige Familienunternehmen beteiligt sich mit 60 Prozent an der aus Bad Bleiberg stammenden Sico Technology, die als Spezialist in der Verarbeitung von Silizium und Quarz für die Halbleiterindustrie gilt.

Durch die Beteiligung an Sico Technology wollen die Wietersdorfer abseits der Bauindustrie wachsen: „Die Halbleiterindustrie zählt dank Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Elektromobilität, Cloud-Computing, aber auch aufgrund der grünen Transformation zu den am schnellsten wachsenden Märkten“, sagt Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe. Sico Technology sei hier der Türöffner, die Rohmaterialverarbeitung und -veredelung eine strategisch sinnvolle Ergänzung. Das 1981 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 150 Mitarbeiter in Bad Bleiberg und Wernberg, Singapur und den USA.

Ein „Perfect Match“

Mit der Vertragsunterzeichnung am Dienstag übernimmt die Wietersdorfer Gruppe 49 Prozent der Anteile vom aws Mittelstandsfonds, der damit aus der Sico Technology vollständig aussteigt, und 11 Prozent der Anteile von Sico Technology-Gründer und Geschäftsführer Walter Nadrag, der nun 40 Prozent der Anteile hält. Als zweiten Geschäftsführer beruft die Wietersdorfer Gruppe Daniel Schützenauer, zuvor für das Wietersdorfer Tochterunternehmen Hobas Pipe USA in Houston tätig war. „Mit der Wietersdorfer Gruppe haben wir einen strategischen, international ausgerichteten Partner gefunden, der wie wir aus Kärnten stammt“, spricht Walter Nadrag von einem „Perfect Match“.

Aws Mittelstandsfonds-Geschäftsführerin Nina Dohrau ergänzt: „Wir durften die Sico Technology fast 10 Jahre auf ihrem internationalen Expansionsweg und der Entwicklung zu einem Hidden Champion in der Halbleiterindustrie begleiten. Nunmehr konnte auch die letzte Beteiligung des Mittelstandsfonds erfolgreich verkauft werden.“