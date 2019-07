Facebook

Walter Nadrag ist der Gewinner des Exportpreises 2019 in der Kategorie Kleinbetriebe © Weichselbraun

Am Anfang habe ich viele Fehler gemacht. Und vom kaufmännischen hatte ich keine Ahnung. Es war kein leichter Weg, aber ich wollte immer mehr erreichen, wollte selbstständig sein“, erzählt Walter Nadrag (63). 1984 hat er seinen Traum dann verwirklicht. Und heute hat die in Bad Bleiberg angesiedelte Sico Technology GmbH 80 Mitarbeiter, davon 21 in den USA, 13 in Singapur. Spezialisiert ist das Unternehmen auf die Bearbeitung von Quarz und Silizium. Kunde ist weltweit die Halbleiterindustrie - von China über USA, Singapur und Japan bis hin zu Korea und den Ländern Europas.