Stecker rein und die Batterie lädt: So tanken Elektroautos Strom – und daran wird sich in den nächsten Jahren grundlegend auch nichts ändern. Doch eine völlig neue Technologie steht in den Startlöchern. Sie ist vollautomatisiert und kommt ohne Ladekabel aus. Das E-Fahrzeug hält über einer Ladeplatte im Boden, ein Connector senkt sich vom Unterboden des Autos und verbindet sich mit der Platte. Matrix Charging nennt sich diese vom Grazer High-Tech-Startup Easelink entwickelte Technologie.

„Wir waren wirklich die ersten“, erklärt Easelink-Gründer Hermann Stockinger der Kleinen Zeitung, „es ist weltweit einzigartig und wettbewerbsfähig.“ Die Basistechnologie sei rechtlich geschützt, „80 Patente haben wir angemeldet, 45 wurden bis jetzt erteilt.“

Easelink hat sich vorgenommen, diese Ladelösung zum Industriestandard zu machen – und die Chancen dafür stehen laut Stockinger gut. Bereits in wenigen Jahren werden E-Auto-Hersteller in Europa, China und in Japan damit beginnen, ihre Fahrzeuge serienmäßig mit Matrix Charging auszustatten. Aus Verschwiegenheitsgründen werden noch keine Marken genannt, aber, so Stockinger: „Die Entscheidung für unsere Technologie ist gefallen.“ Sie zeichne sich durch eine 99-prozentige Übertragungseffizienz aus.

Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro

Um diese Ziele zu erreichen – den Ausbau internationaler Beziehungen und die Weiterentwicklung zum Industriestandard – stieg vor Kurzem der heimische Energieriese Verbund mit seiner Venture Capital Einheit mit einer Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro bei Easelink ein. Es war nicht die erste aufsehenerregende Investitionsrunde für das junge Unternehmen. Anfang 2022 kamen von mehreren Investoren, darunter SET Ventures, die Wien Energie und die Energie Baden-Württemberg, insgesamt 8,3 Millionen Euro an Kapital. Neu ist seit diesem Oktober außerdem ein Easelink beratendes Gremium mit prominenten Branchenexperten, darunter Axel Strotbek, ehemaliger Finanzvorstand von Audi, und Konstantin Neiß, unter anderem Direktor von Forschung und Entwicklung von E-Autos bei Mercedes.

Neue Partnerschaft: Gregor Eckard (COO & CTO Easelink), Sara Toth (Investment Analyst, VERBUND X Ventures), Hermann Stockinger (CEO & Founder Easelink), Peter Schiff (Investment Manager, VERBUND X Ventures) © Easelink/Rechling

Wie Matrix Charging in der Praxis funktioniert, zeigt das seit über einem Jahr laufende Pilotprojekt eTaxi in Graz und Wien. Dabei wurden Taxi-Standplätze mit den Ladeplatten ausgestattet. „Es ist das weltweit größte E-Mobilitätsprojekt mit automatisiertem Laden im öffentlichen Raum“, erklärt Stockinger. Es läuft noch bis Anfang 2025, doch der Easelink-Chef zieht zufrieden Zwischenbilanz. „Es ist ein technisch anspruchsvolles Projekt, aber wenn im Winter der Schneepflug über die Ladeplatten fährt, stellt die Technologie ihre Robustheit unter Beweis.“ Regelmäßig kommen Delegationen aus der Industrie und überzeugen sich. „Die Reaktionen sind sehr positiv.“

Easelink profitiert davon, dass sich China zum Leitmarkt in der E-Mobilität entwickelt hat. Denn früh hatte Stockinger auf die Vernetzung in China gesetzt. Ende 2020 ging Easelink mit der nationalen chinesischen Plattform NEVC (National New Energy Vehicle Center) eine strategische Partnerschaft ein. NEVC wird von milliardenschweren Unternehmen, darunter Automobilhersteller wie BAIC, BYD und Geely, unterstützt. Mittlerweile hat Easelink eine Niederlassung in China. „Es ist wichtig, dass wir immer ein Ohr am Gleis haben. Doch Graz sehe ich als unseren Innovationsstandort.“

Die aktuelle Ladeinfrastruktur ist eine der größten Hemmschwellen für die breite Einführung von E-Fahrzeugen. „Wir sind überzeugt, dass automatisiertes Laden der Schlüssel zur umfassenden Verbreitung der Elektromobilität ist“, betont Stockinger.