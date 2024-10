Die Inflationsrate lag im September bei 1,8 Prozent, teilt die Statistik Austria am Donnerstag mit. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2021 – damals betrug die Teuerung 1,2 Prozent. Damit liegt die Inflation zudem erstmals seit April 2021 wieder im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB), also unter zwei Prozent. Der Preisrückgang im September ist vor allem auf günstigere Treibstoffe zurückzuführen.

„Im September ist die Inflation in Österreich wie in der Schnellschätzung erwartet von 2,3 Prozent im August auf 1,8 Prozent zurückgegangen. Damit hat die Teuerung den EZB-Zielwert von zwei Prozent erstmals seit April 2021 wieder unterschritten“, betont Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria. „Dass das allgemeine Preisniveau mittlerweile auf den niedrigsten Wert seit Februar 2021 gesunken ist, hat vor allem mit den im Jahresvergleich günstigeren Treibstoff- und Heizölpreisen zu tun. In der Gastronomie lagen die Preisanstiege weiterhin über der allgemeinen Teuerung, während die Nahrungsmittelpreise zwar weniger stark als die Gesamtinflation wuchsen, zuletzt aber wieder deutlich zulegten.“

Die Teuerung für September ist auch deswegen interessant, weil im Oktober die Herbstlohnrunde anläuft. Wichtiger Parameter ist dabei die Jahresinflation (“rollierende Inflation“) von September bis September – diese und der Produktivitätszuwachs bilden die Basis für das Feilschen um die Kollektivverträge (KV) für das kommende Jahr. Mit August lag die rollierende Inflation bei 4,2 Prozent, von Gewerkschaftsseite wird heute bei der endgültigen Zahl auf den Start der KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft am 22. und dem Handel am 23. Oktober verwiesen.