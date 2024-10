Die Teuerung in Österreich bremst sich weiter ein: Laut Schätzung der Statistik Austria ist die Inflationsrate von 2,3 Prozent im August auf 1,8 Prozent im September gesunken. „So niedrig war die Teuerung seit dreieinhalb Jahren nicht mehr“, sie ist „erstmals seit April 2021 wieder im Zielbereich der EZB“, sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Zielwert sind zwei Prozent. Auch nach EU-weit harmonisierter Berechnungsart liegt die Inflation bei 1,8 Prozent.

Vergleichswert viel höher

Verantwortlich für den Rückgang sind vor allem der zunehmend inflationsdämpfende Effekt von Treibstoffen. Diese haben sich im September erneut verbilligt. Zusätzlich haben sich sich die Preisanstiege bei Dienstleistungen deutlich verlangsamt, dennoch sind diese laut Statistik Austria aktuell Haupttreiber der Inflation. Ein Blick auf die Zapfsäulen zeigt den Abwärtstrend deutlich: 2023 kletterten die Treibstoffpreise kontinuierlich nach oben und erreichten die Jahresspitze im September 2023 – der Vergleichswert für die jüngste Inflationsberechnung., seither geht es tendenziell nach unten.

Seit langem wieder unter 1,50 Euro

Im Vergleich zu August ist der Preis für Super auf 1,48 Euro gefallen, für Diesel auf 1,49. „Super wurde gegenüber August um 6,5 Cent günstiger, Diesel um 5,1 Cent“, sagt Dominik Graf, Experte für Verkehrswirtschaft beim ÖAMTC. Der September sei damit „der günstigste Tankmonat des bisherigen Jahres“, so Graf. Monatsdurchschnitte unter 1,50 Euro gab es bei Super zuletzt im Dezember 2023, bei Diesel im Mai 2023. Ende September sind die Treibstoffpreise nahezu täglich weiter gesunken. Laut Klimaschutz-Ministerium ist Eurosuper um 14,4 Cent und Diesel um 1,9 Cent je Liter günstiger als im EU-Schnitt.

Öl wird auf Weltmarkt billiger

Bemerkenswert ist, dass sich die Spritpreise vom drohenden Flächenbrand in Nahost unbeeindruckt zeigen. Vor dem Sommer legte der Ölpreis vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts noch spürbar zu, seither bewegt er sich Richtung Keller. Am Dienstag fiel der Preis für ein Fass Öl (159 Liter) um zwei Prozent auf 70,56 US-Dollar (63,7 Euro). Experten erwarten, dass die Ölpreise bis 2025 auf ein Niveau von 60 US-Dollar (54 Euro) sinken werden. Die globalen Ölbestände sollen sich im vierten Quartal 2024 noch erheblich erhöhen, was die Preise weiter drückt.

„Ein Grund ist die geringere Nachfrage weltweit, vor allem in wichtigen Märkten wie China. Hinzu kommt, dass der Dollar gegenüber dem Euro relativ schwach ist“, erklärt Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Mineralölindustrie. Das angekündigte Konjunkturprogramm in China etwa und vor allem eine Eskalation im Nahen Osten könnten jedoch sich „in weiterer Folge schlagartig auf die Spritpreise auswirken“, meint Graf.

In Eurozone sinkt Inflation weiter

Die Teuerung für September fällt auch deswegen ins Gewicht, weil im Oktober die Herbstlohnrunde anläuft. Wichtiger Parameter ist dabei die Jahresinflation (“rollierende Inflation“) von Oktober bis September, die gemeinsam mit dem Produktivitätszuwachs die Basis für die KV-Verhandlungen für das kommende Jahr bilden.

Hedwig Doloszeski vom Fachverband der Mineralölindustrie © Wko

Im Euro-Währungsraum ist die Inflation im September ebenfalls auf dem Rückzug: Laut Eurostat-Schätzung sind die Preise um 1,8 Prozent gestiegen, die niedrigste Teuerungsrate seit drei Jahren. Im August betrug die Inflation noch 2,2 Prozent. Damit verdichten sich die Signale, dass die EZB bereits im Oktober ihre Geldpolitik erneut lockern und die Leitzinsen weiter senken dürfte. „Meiner Ansicht nach bedeutet dies, dass es nun mehr Gründe gibt, eine Zinssenkung bei unserer Sitzung im Oktober zu rechtfertigen“, erklärte das finnische EZB-Ratsmitglied Olli Rehn.