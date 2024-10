Zuletzt haben Ökonomen reihenweise die Konjunkturprognosen für Österreich nach unten revidiert. Es gilt mittlerweile als quasi fix, dass Österreichs Wirtschaft heuer das zweite Rezessionsjahr in Folge durchlebt. Bereits Anfang September prognostizierte Raiffeisen Research für heuer einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP; Gesamtwirtschaftsleistung) von 0,5 Prozent, Mitte September errechnete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für 2024 gar ein BIP-Minus von 0,7 Prozent. Auch die Ökonomen der Bank Austria halten eine Rezession in diesem Jahr für wahrscheinlich. In der Vorwoche hatte die Statistik Austria zudem den Wirtschaftsrückgang von 2023 nachträglich nach oben revidiert – das Minus lag nicht bei 0,8 Prozent, sondern bei minus 1,0 Prozent.

Mit Spannung wird heute auf die Präsentation der aktuellen Herbstprognose der beiden großen Institute Wifo und IHS geblickt. Ende Juni hatten die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS in ihrer vierteljährlichen Konjunkturprognose für 2024 noch mit einer Stagnation (0,0 Prozent Wachstum) der heimischen Wirtschaft bzw. mit einem minimalen Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Das wird nicht halten. Auch die Erwartungen für das nächste Jahr dürften gedämpfter ausfallen. Die Bank Austria kappte ihre BIP-Prognose für 2025 zuletzt von 1,5 auf 1 Prozent.

Budgetdefizit liegt klar über drei Prozent

Unterdessen hat auch das Finanzministerium seine Defizitprognose für das Budget des Jahres 2024 auf 3,3 Prozent des BIP erhöht. Dieses bewegt sich damit über der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Gründe dafür seien eine ausbleibende Konjunkturerholung, die schwer abschätzbaren Effekte der Hochwasserkatastrophe und die Erhöhung des Klimabonus, hieß es aus dem Ressort. Im März habe die Defizit-Prognose noch 2,9 Prozent betragen.

Der Fiskalrat spricht indes schon seit längerem von einem Defizit von 3,4 Prozent des BIP. Auch IHS und Wifo gingen nicht davon aus, dass Österreich unter drei Prozent liegen werde.

Die Schuldenquote liegt laut Prognose des Finanzministeriums nun bei 79,3 Prozent des BIP und damit etwas über dem Stand von 2023 (77,8 Prozent). Das BIP 2024 werde nun deutlich niedriger angenommen, u.a. wegen einer schlechter erwarteten Konjunktur für 2024.