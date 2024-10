Der plötzliche Förderstopp für Photovoltaik und Speicher in Kärnten hat am Donnerstag den Landtag erreicht. Seit 1. Oktober werden vom Land, wie berichtet, ohne Vorankündigung keine weiteren Anträge entgegengenommen. Laut Energie-Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) habe ihn der Akt der Abteilung 15 mit der Information, alle verfügbaren Finanzmittel seien ausgeschöpft, erst am 30. September erreicht. Es stehe zudem in der Förderrichtlinie, dass die Finanzmittel begrenzt seien, so Schuschnig in der Antwort auf eine dringliche Anfrage der FPÖ.

Erboste Kunden und Unternehmer

Zwischenzeitig melden sich immer mehr erboste PV-Kunden und Unternehmen zu Wort. Der zuständige Elektriker-Landesinnungsmeister Klaus Rainer berichtet von einer „Stornierungswelle“. Viele Kunden hätten im guten Glauben, die Förderung zu erhalten, einen Auftrag erteilt. Jetzt würden die PV-Anlagen storniert, Firmen blieben auf vorfinanzierten Anlagen sitzen. Ein Problem sei die mangelnde Planungssicherheit, auch weil die Fördersätze 2025 aufgrund des angekündigten Sparpakets wohl niedriger ausfallen werden.

Scharfe Kritik an Schuschnig übte im Landtag FPÖ-Abgeordneter Harald Trettenbrein. Schuschnig hätte seit Wochen wissen müssen, dass der Topf leer ist, dies nicht zu kommunizieren, sei „verantwortungs- und schamlos“. Niemand wisse, wie viel Förderung er 2025 noch bekomme. Von „Unprofessionalität“ spricht FPÖ-Abgeordneter Christoph Staudacher, der „radikale Stopp über Nacht“ sei unredlich. Die FPÖ fordert von Schuschnig eine Rücknahme des Förderstopps.

Nur „Hoffnung“ auf Förderung

VP-Clubchef Markus Malle verteidigte Schuschnigs Vorgehen: Hätte dieser vorher gewusst, dass der Fördertopf leer ist und das auch angekündigt, hätte das einen „Run“ auf die Anträge ausgelöst. Außerdem betonte Malle, dass Kärntner einen Kaufantrag auf eine PV-Anlage lediglich in der „Hoffnung“ auf eine Förderung stellen könnten, da es keinen Rechtsanspruch gebe.

„Schuschnig hätte Aufregung vermeiden können“

Aus SPÖ-Regierungskreisen heißt es, die Vorgangsweise Schuschnigs stoße „zurecht auf viel Kritik“, dieser trage als zuständiger Energiereferent die Verantwortung. Mit Übergangsfrist und Umschichtung im Budget hätte Schuschnig die Aufregung vermeiden können.