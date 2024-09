So spröde der Zettel auch wirken mag, so wichtig ist sein Inhalt. 3,7 Millionen Wahlinformationen hat Josef Schinnerl in seinem Digitaldruckzentrum in Dobl (DMS) hergestellt und mit der Post dafür gesorgt, dass sie fristgerecht in den Briefkästen der Stimmberechtigten für die Nationalratswahl am 29. September landen.