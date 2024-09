30 Jahre nach der Einführung der Bio-Marke „Ja! Natürlich“ macht Billa allein mit dieser Marke einen Jahresumsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro. Ein Drittel der Kunden komme wegen „Ja! Natürlich“ zu Billa einkaufen, sagte „Ja! Natürlich“-Geschäftsführerin Klaudia Atzmüller am Donnerstag bei einer Pressekonferenz anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums der Marke.

Rund 80 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich kaufen regelmäßig Bio – in Deutschland sei der Bio-Anteil nur halb so hoch, sagte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti. Österreich gelte als Bio-Vorreiter der EU, den zweiten Platz belege Estland, gefolgt von Schweden. Allein mit der Marke „Ja! Natürlich“ erzielte Billa in Österreich im Vorjahr einen Umsatz von 585 Millionen Euro.

„Höhere Standards gesetzt“

„Ja! Natürlich“ setze höhere Standards als gesetzlich vorgeschrieben und arbeite eng mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern zusammen, sagte Geschäftsführer Andreas Steidl. Die Marke habe in drei Jahrzehnten Pionierarbeit geleistet, etwa mit Tierwohlstandards, die Milchkühen ganzjährigen Freilauf garantieren, und Projekten wie artgerechter Haltung von Freilandschweinen.

Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten steige die Nachfrage nach „Ja! Natürlich“-Produkten, da sie weniger von Preissteigerungen betroffen seien. Der ehemalige Landwirtschaftsminister und EU-Agrarkommissar Franz Fischler fordert Bio weiterzuentwickeln und den Anteil in verarbeiteten Produkten zu erhöhen. „Ja! Natürlich“ bleibe innovativ und führe weiterhin neue Produkte ein, wie Bio-Reis von Erwin Unger aus dem Burgenland, der seit 2016 Teil des Sortiments ist. „Mir war klar, dass es eine Voraussetzung dafür ist, dass wir einen Durchbruch der Bio-Landwirtschaft schaffen, dass es gelingt, zumindest eine große Supermarktkette davon zu überzeugen, Bio-Ware in das Sortiment aufzunehmen“, so Fischler. Ebenso müssten Standards und Vorschriften so organisiert werden, „dass nicht der Bauer in der Bürokratie erstickt“, betont Fischler. Als neue Produkte kündigte Atzmüller unter anderem Bio-Edamame und Kürbis-Misopaste an.