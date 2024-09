Die A. Darbo AG hat einen Produktrückruf veröffentlicht. Bei laufenden, internen Qualitätskontrollen wurde in einigen Gläsern des Produktes Darbo 70 Prozent Fruchtreich Gartenerdbeere 200 Gramm an der Oberfläche leichter Schimmelbefall festgestellt. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes werden daher zwei Chargen dieses Produkts zurückgerufen, so das Unternehmen in einer Aussendung. Vom Verzehr wird abgeraten, weil Schimmel die Gesundheit beeinträchtigen kann.

Betroffenes Produkt

Vom Rückruf betroffen ist folgendes Produkt: Darbo 70% Fruchtreich Gartenerdbeere 200 g (Artikelnummer 9001432029387). Die beiden Chargen sind: Mindesthaltbarkeitsdatum 21.06.2026 und Losnummer L 173 4 und Mindesthaltbarkeitsdatum 24.06.2026 und Losnummer L 176 4. Diese Informationen befinden sich am Deckelrand.