Die Drogeriekette Bipa ruft im Namen des Lieferanten Galleria Internazionale D.O.O. das Nutrigold Buchweizen Mehl 500 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.02.2025 zurück.

Im betroffenen Produkt konnten vero-/shigatoxinbildende Escherichia coli nachgewiesen werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht – insbesondere bei einem Rohverzehr. Es wird daher vom Verzehr dieses Produkts dringend abgeraten. Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

Bei Rückfragen können sich Konsumenten an den BIPA Kundenservice unter Tel-Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 8:00-19:00 und Sa 8:00-18:00) oder per Mail an Kundenservice@bipa.at wenden.