„Die EU-Entwaldungsverordnung, die uns aufgebürdet wird, ist als Wohlstandsvernichtungsprogramm zu bezeichnen. Wir brauchen einen neuen Green Deal gemeinsam mit der Holzwirtschaft“, so die Worte von Markus Schmölzer, mit denen sich der Vorsitzende der österreichischen Sägeindustrie einen Applaus der Teilnehmer am Internationalen Holztag abholte. Vor der traditionellen Fachversammlung im Rahmen der Internationalen Holzmesse in Klagenfurt machte er mit Franz Teuschler, Vorsitzender-Stv. des Holzhandels, eine Bestandsaufnahme.