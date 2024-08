Auf Wunsch konnten sich Amazon-Kunden ihre Pakete selbst ohne die kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft gratis an Selbstbedienungsstationen oder Läden mit Postgeschäft ausliefern lassen. Nun ist bei Bestellungen unter 39 Euro auch bei dieser Versandart häufig eine Gebühr zu entrichten, wie der deutsche „Spiegel“ zuerst berichtete. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt: „Die neue Preispolitik gilt auch für Österreich.“

Der Konzern verrechnet nun, wie der „Standard“ berichtet, 1,99 Euro für den Standardversand an „Abholstationen und Schließfächer“. Zumindest gilt das für Ware unter einem Bestellwert von 39 Euro. Bücher und Kindle-Geräte sind ausgenommen, hier erfolgt die Lieferung weiterhin gratis.

Man habe sich das gut überlegt, sagte ein Amazonsprecher. Die Einführung eines Mindestbestellwerts für kostenfreie Lieferungen an Abholstationen sei keine Entscheidung, die man leichtfertig treffe. Wie jedes Unternehmen überprüfe man regelmäßig die Preisstruktur und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor. „Wir tun dies mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten.“ In seiner Stellungnahme betont Amazon auch, dass die Versandkosten nach wie vor niedriger ausfallen, wenn sich Kundinnen und Kunden ohne Prime-Abo Bestellungen unter 39 Euro an Abholstationen schicken lassen.