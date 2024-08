In der Diskussion um Kärntens Tourismuszukunft schaltet sich mit Stefan Nungesser ein Fachmann ein, der die touristischen Entwicklungen in Kärnten seit Jahren wissenschaftlich begleitet. „Wir haben zu viele Betriebe mit zu kurzer Saison und zu kurzen Öffnungszeiten. Es wundert daher nicht, dass die Kraft und die Mittel fehlen, um in das Produkt zu investieren“, stellt Nungesser fest. Kärntens Tourismusbetriebe seien daher „grosso modo“ nicht ausreichend wettbewerbsfähig, so Nungesser, FH-Professor für Hotelmanagement an der FH Kärnten. Viele Gäste kamen zwar während der Pandemie nach Kärnten, diese konnte man aber oft nicht halten. Der wesentliche Grund liege im veralteten Angebot.