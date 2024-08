Die Wiener Kryptohandelsplattform Bitpanda will in Italien expandieren. Sie hat eine langfristige Partnerschaft mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Milan unterzeichnet. „Mit dieser Partnerschaft treten wir den italienischen Markt ein, indem wir uns mit einem angesehenen Klub wie AC Milan und gleichzeitig mit Mailand als Italiens Finanzhauptstadt verbinden – unser Ziel sind eine halbe Million Nutzer in einem Jahr“, erklärte CEO Eric Demuth laut Zeitung „Sole 24 Ore“.

Schlüsselmarkt

„Italien ist für Bitpanda ein Schlüsselmarkt, der wichtigste nach Frankreich im nicht deutschsprachigen Raum“, sagte der Firmenchef und Mitbegründer des FinTech-Unternehmens zu der italienischen Wirtschaftszeitung. „Unsere Priorität ist das Wachstum im Retail-Markt, doch Bitpanda Technology Solution verhandelt auch bereits mit mehreren Gesellschaften der italienischen Finanzwelt, um ihnen unserer Krypto-Plattform anzubieten“, so Demuth.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und hat sich seither als einer der größten Krypto-Broker Europas etabliert. Derzeit sind dort 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 2023 belief sich das Ergebnis vor Steuern auf 13,6 Mio. Euro, nach einem Verlust von 116 Mio. Euro im Jahr davor. Der Nettoumsatz legte von 90 Mio. auf 147,6 Mio. Euro zu.