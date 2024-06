Drogenfunde mit fast 35 Tonnen mit einem Straßenverkaufswert von 910 Millionen Euro. Kokain und Heroin, das eine Bande aus Süd- und Mittelamerika in die Europäische Union verschifft hat. Allein 16 Tonnen stellten Zollfahnder in fünf Containern aus Paraguay im Hamburger Hafen sicher. Das Rauschgift war in Blechkanistern versteckt, die vorgeblich Spachtelmasse enthielten.