Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer warnt vor einem Aus der Kfz-Industrie in Europa. „Wir verabschieden uns in Europa immer mehr von der Autoindustrie“, sagte er im Ö1-„Mittagsjournal“ am Montag. Italien versuche derzeit unter der Ägide der dortigen rechtsgerichteten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen „goldenen“ Rettungsweg mithilfe Chinas. Dass dies der EU-Kommission nicht passe, spiele keine Rolle. E-Autos gehöre jedenfalls die Zukunft.

Partnerschaften könnten Erfolg haben

Partnerschaften mit China im E-Autobereich, wie sie derzeit Italien etwa mit Dongfeng plane und ein Werk ins Land holen wolle - könnten Erfolg haben, sagt der Experte, „weil die Chinesen das Elektroauto viel besser verstehen und handhaben als wir es verstehen“. Dort sei man in der Hochskalierung und habe alle Voraussetzungen, Fahrzeuge günstiger zu produzieren. Auch die Batterieproduktion habe im Reich der Mitte eine „neue Heimat gefunden“.

„Haben Zeit verschlafen“

„Wir haben in Europa die Zeit nicht genutzt und verschlafen“, so der Fachmann. Da sei der Weg Melonis willkommen, glaubt er mit Blick auf die E-Autoindustrie der Zukunft. „Wir brauchen den Hochlauf, wir brauchen Förderungen für alle“, verlangt der Ökonom auch öffentliche Gelder für chinesische Hersteller, damit sie hier produzieren. Denn: „Wer jetzt nicht in den Markt einsteigt und wer sich jetzt nicht um den Markt kümmert, der verliert die Zukunft und der verliert die Arbeitsplätze.“ Hohe Zölle als Schutz seien hingegen ein Fehler, „eine Fehleinschätzung“.

Warnung vor Jobverlust

In Italien sorgt man sich derzeit insgesamt über den Niedergang der dortigen Kfz-Industrie. Wie vielfach berichtet, warnt die Gewerkschaft vor dem Verlust Zehntausender Stellen aufgrund der Entwicklungen in der internationalen Autobranche. In Österreich ist die Autozulieferindustrie besonders ausgeprägt.