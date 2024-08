Der deutsche Autobauer BMW setzt erstmals menschenähnliche Roboter in der Autoproduktion ein. Im US-Werk Spartanburg baute der humanoide Roboter Figure 02 im realen Produktionsumfeld in einem mehrwöchigen Testbetrieb erfolgreich Blechteile in Karosserien ein. „Die Entwicklungen im Bereich Robotics sind vielversprechend. Mit einem frühzeitigen Testbetrieb eruieren wir jetzt die Einsatzmöglichkeiten humanoider Roboter in der Produktion“, so Produktionschef Milan Nedeljković .„Wir wollen diese Technologie von der Entwicklung bis zur Industrialisierung begleiten.“

Für den betreffenden Produktionsschritt ist laut BMW eine besonders taktile Fähigkeit erforderlich. Der zweibeinige Roboter Figure 02 kann gehen und mit zwei Händen in Menschengröße geschickt selbstständig verschiedene komplexe Teile millimetergenau platzieren. Für körperlich schwierige, ermüdende oder auch unsichere Aufgaben sei er bestens geeignet. BMW und der kalifornische Roboterhersteller Figure wollen ihn jetzt auf künftige Einsätze vorbereiten und weiterentwickeln.

Der Roboter sei in der Lage, „völlig autonom zahlreiche menschenähnliche und zweihändige Aufgaben zu bewältigen, die vielfältige und dynamische Manipulationen, komplexes Greifen und die Koordination beider Hände im Einklang erfordern“, wird betont.